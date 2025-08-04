Правники та ШІ: як безпечно працювати зі штучним інтелектом — офіційні рекомендації Мін’юста

Штучний інтелект вже активно входить у правничу сферу: допомагає аналізувати документи, готувати процесуальні тексти, шукати правові позиції та зменшувати навантаження на юристів. Утім, водночас з новими можливостями зростають і ризики — від витоку конфіденційної інформації до порушень етичних стандартів.
Щоб мінімізувати ці ризики, Мін’юст підготував рекомендації для правників щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.
Рекомендації спрямовані на юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів, державних службовців та всіх, хто працює з правом і законодавством. Мета документа — сприяти безпечному, ефективному та етичному впровадженню ШІ-інструментів в повсякденну роботу.
Зокрема, у документі йдеться про:
У рекомендаціях також зібрано:
Ознайомитися з повним текстом рекомендацій можна за нижче у документі:
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