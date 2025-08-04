Правники та ШІ: як безпечно працювати зі штучним інтелектом — офіційні рекомендації Мін’юста

Для юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів розробили рекомендації щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Штучний інтелект вже активно входить у правничу сферу: допомагає аналізувати документи, готувати процесуальні тексти, шукати правові позиції та зменшувати навантаження на юристів. Утім, водночас з новими можливостями зростають і ризики — від витоку конфіденційної інформації до порушень етичних стандартів.

Щоб мінімізувати ці ризики, Мін’юст підготував рекомендації для правників щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.

Рекомендації спрямовані на юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів, державних службовців та всіх, хто працює з правом і законодавством. Мета документа — сприяти безпечному, ефективному та етичному впровадженню ШІ-інструментів в повсякденну роботу.

Зокрема, у документі йдеться про:

як не допустити розголошення адвокатської таємниці під час роботи з AI;

під час роботи з AI; що робити, якщо чутливі дані вже потрапили до чатбота ;

; чому варто уникати загальнодоступних інструментів для обробки конфіденційної інформації;

для обробки конфіденційної інформації; коли слід інформувати клієнта про використання ШІ та отримати його згоду;

про використання ШІ та отримати його згоду; чому ШІ — це не заміна юриста, а інструмент для посилення його експертизи.

У рекомендаціях також зібрано:

чекліст для оцінки дій,

типові ситуації,

алгоритм оцінки ризиків,

терміни й правові підстави,

приклади безпечних промптів для взаємодії з AI.

Ознайомитися з повним текстом рекомендацій можна за нижче у документі:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.