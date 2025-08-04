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Правники та ШІ: як безпечно працювати зі штучним інтелектом — офіційні рекомендації Мін’юста

10:19, 4 серпня 2025
Для юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів розробили рекомендації щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.
Правники та ШІ: як безпечно працювати зі штучним інтелектом — офіційні рекомендації Мін’юста
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Штучний інтелект вже активно входить у правничу сферу: допомагає аналізувати документи, готувати процесуальні тексти, шукати правові позиції та зменшувати навантаження на юристів. Утім, водночас з новими можливостями зростають і ризики — від витоку конфіденційної інформації до порушень етичних стандартів.

Щоб мінімізувати ці ризики, Мін’юст підготував рекомендації для правників щодо безпечного використання штучного інтелекту у професійній діяльності.

Рекомендації спрямовані на юристів, адвокатів, прокурорів, суддів, нотаріусів, державних службовців та всіх, хто працює з правом і законодавством. Мета документа — сприяти безпечному, ефективному та етичному впровадженню ШІ-інструментів в повсякденну роботу.

Зокрема, у документі йдеться про:

  • як не допустити розголошення адвокатської таємниці під час роботи з AI;
  • що робити, якщо чутливі дані вже потрапили до чатбота;
  • чому варто уникати загальнодоступних інструментів для обробки конфіденційної інформації;
  • коли слід інформувати клієнта про використання ШІ та отримати його згоду;
  • чому ШІ — це не заміна юриста, а інструмент для посилення його експертизи.

У рекомендаціях також зібрано:

  • чекліст для оцінки дій,
  • типові ситуації,
  • алгоритм оцінки ризиків,
  • терміни й правові підстави,
  • приклади безпечних промптів для взаємодії з AI.

Ознайомитися з повним текстом рекомендацій можна за нижче у документі:

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