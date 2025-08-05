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Ексочільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка взяли під варту у справі про закупівлю БПЛА та РЕБ

19:17, 5 серпня 2025
Андрія Юрченка відправили під варту.
Ексочільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка взяли під варту у справі про закупівлю БПЛА та РЕБ
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Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Рубіжанської міської військової адміністрації Андрію Юрченку, який є фігурантом справи щодо корупції у закупівлях засобів радіоелектронної боротьби та БПЛА.

Як повідомляє Суспільне, Юрченка взяли під варту строком на 60 діб. Водночас суд визначив альтернативний запобіжний захід — заставу у розмірі 6 мільйонів гривень.

Під час засідання ВАКС заслухав також детективів НАБУ, які проводили обшук та затримання. Їх допитали щодо обставин обшуку та поведінки підозрюваного в момент слідчих дій.

Захист Андрія Юрченка вже анонсував подання апеляції на ухвалу суду.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до власника підприємства – виробника БПЛА Владислава Марченка, якого підозрюють у розкраданнях під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. 

Додамо, що Антикорсуд відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова та ексголову Луганської ОДА Сергія Гайдая, яких підозрюють у корупції під час закупівель РЕБ.

Раніше ми писали, що САП спільно з НАБУ оголосили про підозру 6 фігурантам гучної справи щодо корупції на закупівлях дронів і засобів РЕБ. 

Серед підозрюваних: нардеп Олексій Кузнєцов, ексголова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ексначальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, а також командир військової частини Нацгвардії та фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА. 

Їм інкримінують статті про розкрадання державних коштів, одержання неправомірної вигоди та участь в організованій злочинній групі. Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

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НАБУ САП застава арешт ВАКС

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