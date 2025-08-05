Экс-главу Рубежанской ГВА Андрея Юрченко взяли под стражу по делу о закупках БПЛА и РЭБ

Андрея Юрченко отправили под стражу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко, который является фигурантом дела о коррупции при закупках средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников (БПЛА).

Как сообщает Общественное, Юрченко взяли под стражу сроком на 60 суток. В то же время суд определил альтернативную меру пресечения — залог в размере 6 миллионов гривен.

Во время заседания ВАКС также заслушал детективов НАБУ, которые проводили обыск и задержание. Их допрашивали относительно обстоятельств обыска и поведения подозреваемого во время следственных действий.

Защита Андрея Юрченко уже анонсировала подачу апелляции на решение суда.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к владельцу предприятия – производителя БПЛА Владиславу Марченко, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

Добавим, что Антикорсуд отправил под стражу народного депутата Алексея Кузнецова и экс-председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, которых подозревают в коррупции при закупках средств РЭБ.

Ранее мы писали, что САП совместно с НАБУ объявили о подозрении 6 фигурантам громкого дела по коррупции на закупках дронов и средств РЭБ.

Среди подозреваемых: нардеп Алексей Кузнецов, экс-председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бывший начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко, а также командир воинской части Нацгвардии и фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БПЛА.

Им инкриминируют статьи о хищении государственных средств, извлечении неправомерной выгоды и участии в организованной преступной группе. Бенефициару и директору предприятия — производителю БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.