Зеленський про саміт на Алясці: Час завершувати війну, і відповідні кроки має зробити РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ставки від зустрічі на Алясці «дійсно високі», головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі.

«Очікую сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона», - сказав він.

Президент наголосив, що час завершувати війну, і Росія має зробити відповідні кроки.

«Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно», - додав Глава держави.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

