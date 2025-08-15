Практика судов
Зеленский о саммите на Аляске: Время завершать войну, и соответствующие шаги должна сделать РФ

16:20, 15 августа 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что главное, чтобы встреча на Аляске открыла возможность для содержательного разговора лидеров в трехстороннем формате.
Фото: pravda.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ставки от встречи на Аляске «действительно высоки», и главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательного разговора лидеров в трехстороннем формате.

«Ожидаю сегодня же доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске. Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — сказал он.

Президент подчеркнул, что время завершать войну, и Россия должна сделать соответствующие шаги.

«Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно», — добавил Глава государства.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

