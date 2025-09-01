Цьогоріч до українських університетів зараховано майже 179 тисяч студентів

Понад половина студентів отримають державну фінансову підтримку, – МОН.

1 вересня в українських закладах вищої освіти розпочався новий навчальний рік. За даними Міністерства освіти і науки України, цього року до університетів, академій та інститутів зараховано 178 720 першокурсників (за винятком військових та інших спеціалізованих закладів, інформація про які не розкривається). Із них 64 873 студенти навчатимуться за державним замовленням, а ще до 30 тисяч можуть отримати гранти. Таким чином, понад половина нових студентів матимуть фінансову підтримку від держави, повідомили у відомстві.

Загалом в Україні на 1–4 курсах бакалаврату, а також на всіх курсах медичних, ветеринарних і фармацевтичних магістерських програм навчається понад 750 тисяч студентів.

Міністерство освіти і науки оприлюднило перелік десяти найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджетне навчання: середня освіта (5 909 студентів), медицина (3 762), комп’ютерні науки (2 979), будівництво та цивільна інженерія (2 580), агрономія (2 283), інженерія програмного забезпечення (2 161), електрична інженерія (2 083), філологія (2 052), терапія та реабілітація (1 836), а також автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (1 675).

МОН закликає заклади вищої освіти, розташовані в безпечніших регіонах, оптимізувати навчальні та робочі графіки, щоб максимально використовувати аудиторний формат. Повернення до очного навчання там, де це можливо, сприятиме підвищенню якості освіти та пожвавленню взаємодії в університетських спільнотах, зазначили у відомстві.

