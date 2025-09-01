Практика судів
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про контакти з РФ, — ЗМІ

19:28, 1 вересня 2025
Повідомляється, що підозрюваний у вбивстві Парубія розповів, що вийшов на зв’язок з росіянами під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.
Фото: ОГП
Під час перших допитів чоловік, затриманий за підозрою у вбивстві народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, визнав свою причетність до злочину. Він також повідомив слідчим про контакти з громадянами Росії, пояснивши, що вийшов на них, намагаючись отримати інформацію про зниклого безвісти сина-військовослужбовця ЗСУ. Про це пише Радіо Свобода.

Як відомо, Офіс Генпрокурора оголосив, що затриманому 52-річному мешканцю Львова оголосили підозру. Слідство триває, однак позиція підозрюваного та його захисників наразі публічно не озвучена.

Повідомляється, що, за словами підозрюваного, його син служив у Збройних силах, а в 2023 році він отримав звістку від побратимів, що хлопець зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Після цього чоловік почав шукати інформацію в російських соцмережах, а згодом – спілкуватися з представниками РФ (особи яких поки що не встановлені слідством). Вони нібито повідомили йому, що син загинув.

Зазначається, що під час розмов ці особи виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували у її початку українську владу.

Затриманий, за інформацією видання, повідомив своїм співрозмовникам із РФ, що мешкає у Львові та згадував, що неодноразово бачив Андрія Парубія.

У подальшому, підтримуючи контакти з росіянами, чоловік почав готуватися до злочину: отримав зброю, придбав велосипед, шолом і підроблені документи, за якими купив автомобіль для стеження за політиком.

За даними видання, ці дані пролунали саме під час перших допитів і наразі перевіряються слідством.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

