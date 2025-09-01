Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після переговорів з Путіним і Сі Цзіньпіном

Зустріч Володимира Зеленського та Роберта Фіцо відбудеться 5 вересня.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збирається зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 5 вересня. Про це він розповів у відеозверненні.

"Протягом наступних чотирьох днів я зустрінуся з президентами Китаю, Росії та України, а також з іншими державними діячами", - сказав він.

Фіцо зазначив, що спершу він проведе двосторонні зустрічі з Путіним і главою КНР Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю. Він стане єдиним європейським лідером, який відвідає китайський парад, присвячений річниці закінчення Другої світової війни.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", - поділився прем'єр Словаччини.

Фіцо не став розкривати деталі зустрічі із Зеленським, яка до цього не анонсувалася.

