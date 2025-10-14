Практика судів
  1. В Україні

Роботодавець не може скасувати доплати за шкідливі умови без попередження — Держпраці

09:59, 14 жовтня 2025
Скасування доплат за роботу у шкідливих умовах вважається зміною істотних умов праці, про яку працівника мають повідомити завчасно.
Роботодавець не може скасувати доплати за шкідливі умови без попередження — Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що скасування доплат за роботу в шкідливих умовах праці за результатами атестації робочих місць вважається зміною істотних умов праці.

Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України, зміна істотних умов праці охоплює, зокрема, систему та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад. У таких випадках роботодавець зобов’язаний повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці до запровадження змін.

Водночас, у період воєнного стану діють особливі правила: роботодавець має попередити працівника про зміну істотних умов праці або оплати праці не пізніше ніж до моменту запровадження таких умов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

Мін’юст попросив Верховну Раду «розморозити» рівень зарплати судових експертів у проекті бюджету на 2026 рік

Зарплата судових експертів вже 7-ий рік «заморожується» законом про держбюджет – Мін’юст попросив або «розморозити» норму, щоб зарплата експертів НДУСЕ Мін'юсту становила близько 94 тисяч грн, або підняти її до середнього рівня інших експертних установ – 60 тисяч грн.

Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс

У Верховній Раді буде розроблено законопроект, який уточнює повноваження Дорадчої групи експертів під умовною назвою – «запобіжник для ідіотів».

В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду