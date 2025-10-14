Роботодавець не може скасувати доплати за шкідливі умови без попередження — Держпраці

Скасування доплат за роботу у шкідливих умовах вважається зміною істотних умов праці, про яку працівника мають повідомити завчасно.

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що скасування доплат за роботу в шкідливих умовах праці за результатами атестації робочих місць вважається зміною істотних умов праці.

Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України, зміна істотних умов праці охоплює, зокрема, систему та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад. У таких випадках роботодавець зобов’язаний повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці до запровадження змін.

Водночас, у період воєнного стану діють особливі правила: роботодавець має попередити працівника про зміну істотних умов праці або оплати праці не пізніше ніж до моменту запровадження таких умов.

