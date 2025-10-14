Работодатель не может отменить доплаты за вредные условия труда без предупреждения — Гоструда

Отмена доплат за работу во вредных условиях считается изменением существенных условий труда, о котором работника необходимо предупредить заранее.

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что отмена доплат за работу во вредных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест считается изменением существенных условий труда.

Согласно части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, изменение существенных условий труда включает, в частности, систему и размеры оплаты труда, льготы, режим работы, совмещение профессий, изменение разрядов и наименований должностей. В таких случаях работодатель обязан уведомить работника не позднее чем за два месяца до введения изменений.

В то же время, в период военного положения действуют особые правила: работодатель должен предупредить работника об изменении существенных условий труда или оплаты труда не позднее чем до момента введения таких условий.

