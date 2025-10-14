Практика судов
  1. В Украине

Работодатель не может отменить доплаты за вредные условия труда без предупреждения — Гоструда

09:59, 14 октября 2025
Отмена доплат за работу во вредных условиях считается изменением существенных условий труда, о котором работника необходимо предупредить заранее.
Работодатель не может отменить доплаты за вредные условия труда без предупреждения — Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что отмена доплат за работу во вредных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест считается изменением существенных условий труда.

Согласно части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины, изменение существенных условий труда включает, в частности, систему и размеры оплаты труда, льготы, режим работы, совмещение профессий, изменение разрядов и наименований должностей. В таких случаях работодатель обязан уведомить работника не позднее чем за два месяца до введения изменений.

В то же время, в период военного положения действуют особые правила: работодатель должен предупредить работника об изменении существенных условий труда или оплаты труда не позднее чем до момента введения таких условий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Минюст попросил Верховную Раду «разморозить» уровень зарплаты судебных экспертов в проекте бюджета на 2026 год

Зарплата судебных экспертов уже 7-й год «замораживается» законом о госбюджете – Минюст попросил либо «разморозить» норму, чтобы зарплата экспертов НИУСЭ Минюста составляла около 94 тысяч грн, либо поднять ее до среднего уровня других экспертных учреждений – 60 тысяч грн.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду