Зустріч з Путіним у Будапешті буде двосторонньою, але Зеленський перебуватиме на зв'язку — Трамп

Дональд Трамп повідомив, що зустріч з Путіним у Будапешті буде двосторонньою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

17 жовтня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що зустріч з Путіним у Будапешті буде двосторонньою, але український лідер перебуватиме на зв'язку.

«Ми будемо з Зеленським на звʼязку... Ці два лідери не люблять один одного, ми хочемо зробити (цю зустріч, - ред) зручною для всіх сторін», — сказав президент США.

За словами Дональда Трампа, під час сьогоднішнього саміту вони з Президентом України обговорюватимуть вчорашню розмову з Путіним.

Нагадаємо, раніше американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

