Встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней, но Зеленский будет на связи — Трамп

Дональд Трамп сообщил, что встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

17 октября во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней, но украинский лидер будет на связи.

«Мы будем с Зеленским на связи... Эти два лидера не любят друг друга, мы хотим сделать (эту встречу. — ред.) удобной для всех сторон», — сказал президент США.

По словам Дональда Трампа, во время сегодняшнего саммита они с президентом Украины будут обсуждать вчерашний разговор с Путиным.

Напомним, ранее американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

