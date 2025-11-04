Практика судів
  1. В Україні

«Картонні майдани» чи керовані акції: що стоїть за протестами проти законопроєкту 12414

16:27, 4 листопада 2025
Експрокурор САП пояснив, чому за акціями проти законопроєкту 12414 може стояти не щира громадська активність, а політична маніпуляція.
«Картонні майдани» чи керовані акції: що стоїть за протестами проти законопроєкту 12414
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Броневицький в інтерв’ю Наталії Мосейчук пояснив, чому за яскравими протестами може стояти не щира громадська активність, а політична маніпуляція.

Після ухвалення парламентом законопроєкту, який змінив баланс повноважень між антикорупційними органами, Україну охопила хвиля протестів — із гаслами “Руки геть від НАБУ і САП”. У суспільстві з’явилася версія, що це нібито реакція на справу ексміністра розвитку громад Олексія Чернишова.

Але Броневицький таку версію відкидає: 

“Я не пов’язую ці дві історії від слова зовсім. Більш того, якщо ми пригадаємо риторику тих днів — генеральний прокурор Кравченко, призначений за тиждень до цих подій, публічно сказав: “Займайся Чернишовим, я туди втручатися не буду”.

Попри це, у публічному просторі протест подали як “помсту” за Чернишова, створивши, за словами колишнього прокурора, просту схему: є “злий президент”, який “атакує” незалежні антикорупційні органи, і є “громадяни”, які їх захищають. 

Броневицький переконаний: що така чорно-біла риторика спрощує складні юридичні процеси, а громадянам не пояснюють, як насправді працює система розслідувань, хто і за що відповідає.

«А якби людям почали говорити про систему важелів і противаг, про реальні причини розслідувань, чи вийшли б тоді люди на Майдани?» — риторично запитує колишній прокурор.

Картонні майдани 

На думку Броневицького, багато з учасників протестів навіть не знали подробиць справ, які стали “інформаційним приводом”. Зокрема, історії з бойовим генералом Півненком, якого згадували під час акцій.

“Мені видається, що люди, які вийшли на Майдан, взагалі не знали про факт проведення обшуку в Півненка. Бойовий генерал ніколи не буде займатися речами медійної площини. Він просто далі воює і виконує свій обов’язок”. 

Броневицький називає такі виступи “картонними” — бо вони створюють ілюзію масового руху, але позбавлені глибини, конкретики й усвідомлення суті проблеми.

Хто такі антикорупційні активісти? 

На думку колишнього прокурора, поняття “громадського контролю” в Україні давно втратило об’єктивність.

За його словами, все залежить, кого ми називаємо антикорупційними активістами. Якщо це люди, які реально проводять розслідування і їхня робота стає підставою для відкриття кримінальних справ — це одна історія. Але якщо це люди, які монополізували функцію громадського контролю й самі себе називають експертами — це зовсім інше.  

Броневицький зазначає, що бачив багатьох із таких “активістів” у кабінетах керівництва САП, зокрема у тодішнього очільника Клименка. Тому, каже він, важко говорити про справжню незалежність.

Коли антикорупційна боротьба стає бізнесом 

У розмові журналістка згадала публікацію експерта Олексія Копитька, який ще кілька років тому писав про “бізнес-політичні банди”, що живуть із генерації звинувачень і контролюють ринок “боротьби з корупцією”.

“Члени бізнес-політичної банди, яка буквально живе з того, що генерує і продає звинувачення, намагаються присвоїти право призначати корупціонерів”, — цитує його Мосейчук. 

Броневицький погоджується: через таку систему багато справ або закриваються за строками давності, або спочатку спрямовуються проти “неугодних” осіб.

“Коли людина потрапляє в тенета прокурорів і починає доводити свою невинуватість — на її репутації ставиться хрест. Вона вже не може діяти. Навіть якщо потім справа закривається — життя і кар’єра зруйновані”.

Він пояснив, що українське законодавство дозволяє закривати справи через сплив строків давності вже на стадії судового розгляду, і це відбувається на “нереабілітуючих підставах” — тобто людина формально не виправдана, але й не визнана винною. Це створює поле для маніпуляцій і підозр, що справи відкривають не заради справедливості, а для політичного чи репутаційного тиску. 

Додамо, у липні 2025 року в Україні розгорівся потужний суспільний вибух: тисячі людей вийшли на вулиці Києва, Львова, Одеси, Дніпра та інших міст із закликом «Руки геть від НАБУ та САП». На перший погляд — це була народна хвиля протесту, що виникла стихійно, як суспільне невдоволення рішенням парламенту. Але у своєму інтерв’ю колишній прокурор Спеціалізована антикорупційна прокуратура Андрій Броневицький висловив інше бачення: за цими акціями стояла продумана маніпуляція.

За його словами, протестні акції — «картонні майдани» — використали як інструмент для створення чор-білої картини: начебто президент чи влада проти антикорупційних органів, а громадяни — на боці «борців зі злом». Але за лаштунками — інші дії: голосування за закон, який суттєво змінював статус НАБУ і САП. 

Що ухвалено: суть законопроєкту

22 липня 2025 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12414, який, згідно з численними інтерпретаціями, суттєво обмежував незалежність антикорупційних органів. 

Зокрема документ передбачав, розширення повноважень Руслан Кравченко (генерального прокурора України) щодо контролю над НАБУ і САП.  Можливість передачі справ із НАБУ іншим органам у разі “неефективного” розслідування. Надавав Генпрокурору доступ до матеріалів НАБУ і право давати письмові вказівки детективам;  

Формально закон мав бути про особливості досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зниклими особами за умов воєнного стану — але в ході законодавчого процесу до нього внесли поправки щодо антикорупційних органів. 

Президент Володимир Зеленський підписав закон того самого дня.  

Протести: коли і чому?

Після підписання закону 22-23 липня протестні акції охопили низку міст. 

Учасники зібралися з вимогою накласти вето, повернути незалежність антикорупційним органам і не допустити підриву антикорупційної інфраструктури. 

За словами Броневицького, протест мав більше інформаційну функцію, ніж реальну юридичну — як спосіб легітимізації змін у системі.

Чому «картонні»?

Броневицький вказує на три ключові ознаки: 

  1. Форма важливіша за зміст — акції стали елементом публічної картинки, але без чіткої взаємодії з розслідуваннями чи відповідальністю.
  1. Акцент не на результатах діяльності НАБУ/САП, а на медійному тиску — коментарі, емоції, заяви без завершальних вироків.
  1. Неможливість зрозуміти, ким є справжні організатори і хто стоїть за масштабом — коли люди виходять на площу, їм кажуть: “це за антикорупцію”, але не пояснюють механізмів і наслідків.

Якщо акції виглядають як політичний театр, а законодавчі зміни — як крок назад у незалежності антикорупційних органів, то це підриває довіру громадян.

Довіра є критичною, адже без неї навіть найкращі закони не працюють. А тут — здається, що система змінюється не на користь боротьби з корупцією, а на користь контролю. 

«Картонні майдани» — це не лише метафора. За словами Броневицького, це спосіб створити вигляд змін, коли реальної підзвітності й контролю немає. А закон №12414 став каталізатором — не лише юридично, а символічно.

Якщо антикорупційні органи втрачають незалежність і стають інструментом політичної гри, тоді акції протесту, хай навіть масові, ризикують перетворитися на театр без глядачів — громадяни, які перестануть вірити, що система працює.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду