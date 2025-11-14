Комітет рекомендує Раді звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики

Члени комітети підтримали подання Юлії Свириденко щодо відставки Світлани Гринчук.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує парламенту звільнити Світлану Гринчук з посади міністра енергетики.

Як повідомили Верховній Раді, члени комітети підтримали подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко щодо відставки Міністра.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення Галущенка та Гринчук.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Також стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

