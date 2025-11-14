Комитет рекомендует Раде уволить Светлану Гринчук от должности министра энергетики

Члены комитета поддержали представление Юлии Свириденко относительно отставки Светланы Гринчук.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует парламенту уволить Светлану Гринчук от должности министра энергетики.

Как сообщили в Верховной Раде, члены комитета поддержали представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко относительно отставки Министра.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Также стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит вопросы увольнения министра юстиции и министра энергетики.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

