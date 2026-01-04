Вік — не перешкода: у Чернівцях 71-річна жінка успішно склала теоретичний іспит з водіння

Невдовзі вона планує скласти практичний іспит.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У сервісному центрі МВС у Чернівцях 71-річна мешканка області Зіна Іллівна успішно склала теоретичний іспит для отримання посвідчення водія. Про це повідомляє відомство.

Жінка зізнається, що наважилася зробити цей крок через потребу в мобільності та бажання бути більш самостійною у повсякденному житті.

За словами пані Зіни, інтерес до кермування з’явився давно — її підтримував і навчав основ водіння чоловік. Тож майбутня водійка добре усвідомлює відповідальність і виклики, з якими доведеться мати справу за кермом.

Попереду в жінки — навчання практичному водінню в автошколі. Практичний іспит вона планує складати на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

У сервісних центрах МВС зазначають, що вік не є перешкодою для тих, хто прагне навчатися та досягати поставлених цілей.

Додамо, що в Україні право на отримання або продовження водійського посвідчення не обмежується верхньою віковою межею. Ключовим критерієм для допуску до керування транспортним засобом залишається стан здоров’я, підтверджений медичною довідкою, а не вік людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.