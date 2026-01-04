  1. В Украине

Возраст — не преграда: в Черновцах 71-летняя женщина успешно сдала теоретический экзамен по вождению

18:43, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вскоре она планирует сдать практический экзамен.
Возраст — не преграда: в Черновцах 71-летняя женщина успешно сдала теоретический экзамен по вождению
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сервисном центре МВД в Черновцах 71-летняя жительница области Зина Ильинична успешно сдала теоретический экзамен для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает ведомство.

Женщина признается, что решилась сделать этот шаг из-за потребности в мобильности и желания быть более самостоятельной в повседневной жизни.

По словам госпожи Зины, интерес к вождению появился давно — ее поддерживал и обучал основам управления автомобилем муж. Поэтому будущая водительница хорошо осознает ответственность и вызовы, с которыми придется иметь дело за рулем.

Впереди у женщины — обучение практическому вождению в автошколе. Практический экзамен она планирует сдавать на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

В сервисных центрах МВД отмечают, что возраст не является препятствием для тех, кто стремится учиться и достигать поставленных целей.

Добавим, что в Украине право на получение или продление водительского удостоверения не ограничивается верхним возрастным пределом. Ключевым критерием для допуска к управлению транспортным средством остается состояние здоровья, подтвержденное медицинской справкой, а не возраст человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]