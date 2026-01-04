Возраст — не преграда: в Черновцах 71-летняя женщина успешно сдала теоретический экзамен по вождению

Вскоре она планирует сдать практический экзамен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сервисном центре МВД в Черновцах 71-летняя жительница области Зина Ильинична успешно сдала теоретический экзамен для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает ведомство.

Женщина признается, что решилась сделать этот шаг из-за потребности в мобильности и желания быть более самостоятельной в повседневной жизни.

По словам госпожи Зины, интерес к вождению появился давно — ее поддерживал и обучал основам управления автомобилем муж. Поэтому будущая водительница хорошо осознает ответственность и вызовы, с которыми придется иметь дело за рулем.

Впереди у женщины — обучение практическому вождению в автошколе. Практический экзамен она планирует сдавать на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

В сервисных центрах МВД отмечают, что возраст не является препятствием для тех, кто стремится учиться и достигать поставленных целей.

Добавим, что в Украине право на получение или продление водительского удостоверения не ограничивается верхним возрастным пределом. Ключевым критерием для допуска к управлению транспортным средством остается состояние здоровья, подтвержденное медицинской справкой, а не возраст человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.