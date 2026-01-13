  1. В Україні

Російські спецслужби намагалися влаштувати у Херсоні теракт проти поліції — СБУ

18:00, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Херсоні російські агенти планували підрив поліцейських авто за допомогою СВП.
Російські спецслужби намагалися влаштувати у Херсоні теракт проти поліції — СБУ
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту у Херсоні. У результаті дій на випередження співробітники СБУ затримали двох агентів фсб, які готували замах на працівників місцевого підрозділу Нацполіції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, за завданням російських спецслужб зловмисники планували підірвати кілька службових автомобілів разом з поліціянтами. У разі успішного виконання теракту ФСБ обіцяла агентам евакуацію до Росії.

Правоохоронці з’ясували, що підготовкою злочину займалися двоє місцевих безробітних, яких російські куратори завербували через проросійські Телеграм-канали. Після цього вони орендували квартиру неподалік будівлі Нацполіції.

В орендованому помешканні агенти облаштували на балконі приховану відеокамеру, яка фіксувала режимний об’єкт. За допомогою цього «спостережного пункту» вони відстежували графік роботи поліцейських та маршрути руху службових авто.

Слідство встановило, що згідно з планом фігурантів, саморобні вибухові пристрої мали бути закладені під кузови поліцейського транспорту з подальшим дистанційним підривом у момент перебування там правоохоронців. Вибухівку для теракту агенти планували виготовити з комплектуючих, які фсб збиралася передати за допомогою дронів з лівобережної частини Херсонської області.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний задум, задокументували діяльність агентів та затримали їх в орендованій квартирі. Під час обшуків було вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони з доказами роботи на росію.

Також встановлено, що фігуранти додатково збирали інформацію про розташування Сил оборони у Херсоні та намагалися завербувати нових агентів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Національна поліція Херсон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]