Російські спецслужби намагалися влаштувати у Херсоні теракт проти поліції — СБУ

У Херсоні російські агенти планували підрив поліцейських авто за допомогою СВП.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту у Херсоні. У результаті дій на випередження співробітники СБУ затримали двох агентів фсб, які готували замах на працівників місцевого підрозділу Нацполіції.

За даними слідства, за завданням російських спецслужб зловмисники планували підірвати кілька службових автомобілів разом з поліціянтами. У разі успішного виконання теракту ФСБ обіцяла агентам евакуацію до Росії.

Правоохоронці з’ясували, що підготовкою злочину займалися двоє місцевих безробітних, яких російські куратори завербували через проросійські Телеграм-канали. Після цього вони орендували квартиру неподалік будівлі Нацполіції.

В орендованому помешканні агенти облаштували на балконі приховану відеокамеру, яка фіксувала режимний об’єкт. За допомогою цього «спостережного пункту» вони відстежували графік роботи поліцейських та маршрути руху службових авто.

Слідство встановило, що згідно з планом фігурантів, саморобні вибухові пристрої мали бути закладені під кузови поліцейського транспорту з подальшим дистанційним підривом у момент перебування там правоохоронців. Вибухівку для теракту агенти планували виготовити з комплектуючих, які фсб збиралася передати за допомогою дронів з лівобережної частини Херсонської області.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний задум, задокументували діяльність агентів та затримали їх в орендованій квартирі. Під час обшуків було вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони з доказами роботи на росію.

Також встановлено, що фігуранти додатково збирали інформацію про розташування Сил оборони у Херсоні та намагалися завербувати нових агентів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.