Российские спецслужбы пытались устроить в Херсоне теракт против полиции — СБУ

В Херсоне российские агенты планировали подрыв полицейских автомобилей с помощью СВУ.

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила еще один теракт в Херсоне. В результате упреждающих действий сотрудники СБУ задержали двух агентов ФСБ, которые готовили покушение на сотрудников местного подразделения Нацполиции.

По данным следствия, по заданию российских спецслужб злоумышленники планировали взорвать несколько служебных автомобилей вместе с полицейскими. В случае успешного выполнения теракта ФСБ обещала агентам эвакуацию в Россию.

Правоохранители выяснили, что подготовкой преступления занимались двое местных безработных, которых российские кураторы завербовали через пророссийские Telegram-каналы. После этого они арендовали квартиру недалеко от здания Нацполиции.

В арендованном помещении агенты установили на балконе скрытую видеокамеру, которая фиксировала режимный объект. С помощью этого «наблюдательного пункта» они отслеживали график работы полицейских и маршруты движения служебных автомобилей.

Следствие установило, что согласно плану фигурантов, самодельные взрывные устройства должны были быть заложены под кузова полицейского транспорта с последующим дистанционным подрывом в момент пребывания там правоохранителей. Взрывчатку для теракта агенты планировали изготовить из комплектующих, которые ФСБ собиралась передать с помощью дронов с левобережной части Херсонской области.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли преступный замысел, задокументировали деятельность агентов и задержали их в арендованной квартире. Во время обысков было изъято видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на Россию.

Также установлено, что фигуранты дополнительно собирали информацию о расположении Сил обороны в Херсоне и пытались завербовать новых агентов.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

