Які реквізити обов’язкові у фіскальному чеку — нагадування ДПС

Обов’язково має бути вказаний фіскальний номер, дата, час і номер чека.

Податкова служба у Полтавській області наголошує, що фіскальний чек є важливим доказом для споживача та механізмом захисту його прав.

Саме він підтверджує факт покупки і свідчить про добросовісну роботу суб’єкта господарювання.

Фіскальний чек необхідний у разі повернення товару або звернення за гарантійним обслуговуванням.

Також документ дозволяє перевірити законність проведення розрахункової операції.

У фіскальному чеку вказується назва підприємства та господарської одиниці, де здійснено покупку. Обов’язково зазначається адреса торгової точки та код підприємства.

У чеку мають бути відображені назва товару або послуги, їх кількість і ціна. Окремо вказується спосіб оплати, сума податків та загальна вартість покупки.

Важливою ознакою є наявність фіскального номера. Також у документі обов’язково зазначаються дата, час здійснення операції та номер чека.

