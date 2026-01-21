Какие реквизиты обязательны в фискальном чеке — напоминание ГНС

Обязательно должен быть указан фискальный номер, дата, время и номер чека.

Налоговая служба в Полтавской области отмечает, что фискальный чек является важным доказательством потребителя и механизмом защиты его прав.

Именно он подтверждает факт покупки и свидетельствует о добросовестной работе предприятия.

Фискальный чек необходим при возврате товара или обращении за гарантийным обслуживанием.

Также документ разрешает проверить законность проведения расчетной операции.

В фискальном чеке указывается название предприятия и хозяйственной единицы, где произведена покупка. Обязательно указывается адрес торговой точки и код предприятия.

В чеке должно быть отображено название товара или услуги, их количество и цена. Отдельно указывается способ оплаты, сумма налогов и общая стоимость покупки.

Важным признаком является наличие фискального номера. Также в документе обязательно указываются дата, время совершения операции и номер чека.

