Нові правила житлової політики: що чекає людей, громади та інвесторів, інфографіка

Мінрозвитку зазначає, що потреба у відновленні житлового фонду оцінюється приблизно у $84 млрд, і запуск нової житлової політики має забезпечити більш системний підхід до вирішення цих завдань та розвитку житлової сфери.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України, що закон «Про основні засади житлової політики», схвалений Радою 13 січня, закладає підґрунтя для реформи у сфері житла. Його мета — підвищити доступність житла, оновити житловий фонд, дозволити комбінувати різні форми забезпечення житлом і створити зрозумілі умови для інвесторів та розвитку ринку.

Зазначається, що житлова політика в Україні тривалий час ґрунтувалася на нормах Житлового кодексу 1983 року, які не відповідали сучасним потребам і обмежували розвиток житлової сфери.

Сьогодні внаслідок російської агресії зруйновано або пошкоджено близько 13% житлового фонду (дані RDNA4), постраждали понад 2,5 млн домогосподарств, а 4,6 млн ВПО були змушені залишити свої домівки, інформує Мінрозвитку.

Потреба у відновленні житлового фонду оцінюється приблизно у $84 млрд. Очікується, що запуск нової житлової політики дозволить розв’язувати ці питання більш системно та впроваджувати сучасні підходи до розвитку житлової сфери.

У Мінрозвитку підкреслили, що закон стане основою для:

розроблення Державної житлової стратегії

впровадження нових механізмів фінансування та управління житлом

залучення інвестицій у будівництво та модернізацію житлового фонду.

скасування застарілих норм та переходу до європейських стандартів

Що зміниться з початком дії закону:

Покращення житлових умов для мільйонів громадян, включаючи ВПО;

Запуск різних механізмів підтримки — від соціального житла до доступної оренди й іпотечних програм;

Ефективне управління житловою політикою через впровадження цифрових технологій. Створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні;

Залучення приватного капіталу до житлових проєктів;

Правове підґрунтя для запровадження оренди комунального житла та оренди комунального житла з правом викупу;

Житлова політика відповідатиме найкращим практикам ЄС.

Фото: Мінрозвитку

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 13 січня Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики». Документ визначає принципи державної житлової політики, вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.