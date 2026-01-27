  1. В Україні

Нові правила житлової політики: що чекає людей, громади та інвесторів, інфографіка

15:21, 27 січня 2026
Мінрозвитку зазначає, що потреба у відновленні житлового фонду оцінюється приблизно у $84 млрд, і запуск нової житлової політики має забезпечити більш системний підхід до вирішення цих завдань та розвитку житлової сфери.
Міністерство розвитку громад та територій України, що закон «Про основні засади житлової політики», схвалений Радою 13 січня, закладає підґрунтя для реформи у сфері житла. Його мета — підвищити доступність житла, оновити житловий фонд, дозволити комбінувати різні форми забезпечення житлом і створити зрозумілі умови для інвесторів та розвитку ринку.

Зазначається, що житлова політика в Україні тривалий час ґрунтувалася на нормах Житлового кодексу 1983 року, які не відповідали сучасним потребам і обмежували розвиток житлової сфери.

Сьогодні внаслідок російської агресії зруйновано або пошкоджено близько 13% житлового фонду (дані RDNA4), постраждали понад 2,5 млн домогосподарств, а 4,6 млн ВПО були змушені залишити свої домівки, інформує Мінрозвитку. 

Потреба у відновленні житлового фонду оцінюється приблизно у $84 млрд. Очікується, що запуск нової житлової політики дозволить розв’язувати ці питання більш системно та впроваджувати сучасні підходи до розвитку житлової сфери.

У Мінрозвитку підкреслили, що закон стане основою для:

  • розроблення Державної житлової стратегії
  • впровадження нових механізмів фінансування та управління житлом
  • залучення інвестицій у будівництво та модернізацію житлового фонду.   
  • скасування застарілих норм та переходу до європейських стандартів

Що зміниться з початком дії закону:

  • Покращення житлових умов для мільйонів громадян, включаючи ВПО;
  • Запуск різних механізмів підтримки — від соціального житла до доступної оренди й іпотечних програм;
  • Ефективне  управління житловою політикою через впровадження цифрових технологій. Створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні;
  • Залучення приватного капіталу до житлових проєктів;
  • Правове підґрунтя для запровадження оренди комунального житла та оренди комунального житла з правом викупу;
  • Житлова політика відповідатиме найкращим практикам ЄС. 

Фото: Мінрозвитку

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 13 січня Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики». Документ визначає принципи державної житлової політики, вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди.

Україна реформа

