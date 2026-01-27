Новые правила жилищной политики: что ждет людей, общин и инвесторов, инфографика

Минразвития отмечает, что потребность в восстановлении жилищного фонда оценивается примерно в $84 млрд, и запуск новой жилищной политики должен обеспечить более системный подход к решению этих задач и развитию жилищной сферы.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщает, что закон «Об основных принципах жилищной политики», одобренный Радой 13 января, закладывает основу для реформы в сфере жилья. Его цель — повысить доступность жилья, обновить жилищный фонд, позволить комбинировать различные формы обеспечения жильём и создать понятные условия для инвесторов и развития рынка.

Отмечается, что жилищная политика в Украине длительное время основывалась на нормах Жилищного кодекса 1983 года, которые не соответствовали современным потребностям и ограничивали развитие жилищной сферы.

Сегодня в результате российской агрессии разрушено или повреждено около 13% жилищного фонда (данные RDNA4), пострадали более 2,5 млн домохозяйств, а 4,6 млн ВПЛ были вынуждены покинуть свои дома, информирует Минразвития.

Потребность в восстановлении жилищного фонда оценивается примерно в $84 млрд. Ожидается, что запуск новой жилищной политики позволит решать эти вопросы более системно и внедрять современные подходы к развитию жилищной сферы.

В Минразвития подчеркнули, что закон станет основой для:

разработки Государственной жилищной стратегии;

внедрения новых механизмов финансирования и управления жильём;

привлечения инвестиций в строительство и модернизацию жилищного фонда;

отмены устаревших норм и перехода к европейским стандартам.

Что изменится с началом действия закона:

улучшение жилищных условий для миллионов граждан, включая ВПЛ;

запуск различных механизмов поддержки — от социального жилья до доступной аренды и ипотечных программ;

эффективное управление жилищной политикой через внедрение цифровых технологий, создание прозрачной системы регистрации жилищных потребностей граждан для обеспечения оперативного реагирования на местном уровне;

привлечение частного капитала к жилищным проектам;

правовая основа для внедрения аренды коммунального жилья и аренды коммунального жилья с правом выкупа;

соответствие жилищной политики лучшим практикам ЕС.

Фото: Минразвития

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 13 января Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ определяет принципы государственной жилищной политики, требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.

