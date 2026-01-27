  1. В Украине

Новые правила жилищной политики: что ждет людей, общин и инвесторов, инфографика

15:21, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минразвития отмечает, что потребность в восстановлении жилищного фонда оценивается примерно в $84 млрд, и запуск новой жилищной политики должен обеспечить более системный подход к решению этих задач и развитию жилищной сферы.
Новые правила жилищной политики: что ждет людей, общин и инвесторов, инфографика
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины сообщает, что закон «Об основных принципах жилищной политики», одобренный Радой 13 января, закладывает основу для реформы в сфере жилья. Его цель — повысить доступность жилья, обновить жилищный фонд, позволить комбинировать различные формы обеспечения жильём и создать понятные условия для инвесторов и развития рынка.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что жилищная политика в Украине длительное время основывалась на нормах Жилищного кодекса 1983 года, которые не соответствовали современным потребностям и ограничивали развитие жилищной сферы.

Сегодня в результате российской агрессии разрушено или повреждено около 13% жилищного фонда (данные RDNA4), пострадали более 2,5 млн домохозяйств, а 4,6 млн ВПЛ были вынуждены покинуть свои дома, информирует Минразвития.

Потребность в восстановлении жилищного фонда оценивается примерно в $84 млрд. Ожидается, что запуск новой жилищной политики позволит решать эти вопросы более системно и внедрять современные подходы к развитию жилищной сферы.

В Минразвития подчеркнули, что закон станет основой для:

  • разработки Государственной жилищной стратегии;
  • внедрения новых механизмов финансирования и управления жильём;
  • привлечения инвестиций в строительство и модернизацию жилищного фонда;
  • отмены устаревших норм и перехода к европейским стандартам.

Что изменится с началом действия закона:

  • улучшение жилищных условий для миллионов граждан, включая ВПЛ;
  • запуск различных механизмов поддержки — от социального жилья до доступной аренды и ипотечных программ;
  • эффективное управление жилищной политикой через внедрение цифровых технологий, создание прозрачной системы регистрации жилищных потребностей граждан для обеспечения оперативного реагирования на местном уровне;
  • привлечение частного капитала к жилищным проектам;
  • правовая основа для внедрения аренды коммунального жилья и аренды коммунального жилья с правом выкупа;
  • соответствие жилищной политики лучшим практикам ЕС.

Фото: Минразвития

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 13 января Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ определяет принципы государственной жилищной политики, требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина реформа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]