Вчителям підвищили зарплати на 30%: Свириденко назвала терміни перших виплат

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що цього тижня вчителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати.

В Україні 1 січня цього року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати.

Свириденко повідомила, що доручила Міністерству освіти і науки спільно з керівниками ОВА та органами місцевого самоврядування опрацювати питання виплат у кожному регіоні.

За її словами, зарплати мають виплачуватися вчасно та в повному обсязі — за рахунок державної освітньої субвенції та доплат з місцевих бюджетів. У разі виникнення запитань громади можуть звертатися за консультаціями до фахівців МОН за телефоном гарячої лінії: (044) 481-47-85.

Також Свириденко зазначила, що у 2026 році збережуться додаткові доплати: 2000 грн для всіх учителів і 4000 грн — для педагогів прифронтових громад.

Вона додала, що це перший етап підвищення оплати праці, а з 1 вересня заплановане додаткове зростання зарплат на 20% для всіх категорій педагогів.

Нагадаємо, Міністерство освіти повідомило, що заклади вищої освіти, підпорядковані МОН, вже можуть нараховувати заробітну плату педагогічним та науково-педагогічним працівникам за новими розмірами посадових окладів.

