  1. В Україні

Вчителям підвищили зарплати на 30%: Свириденко назвала терміни перших виплат

14:11, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що цього тижня вчителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати.
Вчителям підвищили зарплати на 30%: Свириденко назвала терміни перших виплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 1 січня цього року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Свириденко повідомила, що доручила Міністерству освіти і науки спільно з керівниками ОВА та органами місцевого самоврядування опрацювати питання виплат у кожному регіоні.

За її словами, зарплати мають виплачуватися вчасно та в повному обсязі — за рахунок державної освітньої субвенції та доплат з місцевих бюджетів. У разі виникнення запитань громади можуть звертатися за консультаціями до фахівців МОН за телефоном гарячої лінії: (044) 481-47-85.

Також Свириденко зазначила, що у 2026 році збережуться додаткові доплати: 2000 грн для всіх учителів і 4000 грн — для педагогів прифронтових громад.

Вона додала, що це перший етап підвищення оплати праці, а з 1 вересня заплановане додаткове зростання зарплат на 20% для всіх категорій педагогів.

Нагадаємо, Міністерство освіти повідомило, що заклади вищої освіти, підпорядковані МОН, вже можуть нараховувати заробітну плату педагогічним та науково-педагогічним працівникам за новими розмірами посадових окладів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]