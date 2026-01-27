  1. В Украине

Учителям повысили зарплаты на 30%: Свириденко назвала сроки первых выплат

14:11, 27 января 2026
Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что на этой неделе учителя начнут получать первые повышенные зарплаты.
В Украине 1 января этого года зарплаты педагогов в школах выросли на 30%. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные зарплаты.

Свириденко сообщила, что поручила Министерству образования и науки совместно с руководителями ОВА и органами местного самоуправления разработать вопросы выплат в каждом регионе.

По ее словам, зарплаты должны выплачиваться вовремя и в полном объеме за счет государственной образовательной субвенции и доплат из местных бюджетов. В случае возникновения вопросов общины могут обращаться за консультациями к специалистам МОН по телефону горячей линии: (044) 481-47-85.

Также Свириденко отметила, что в 2026 году сохранятся дополнительные доплаты: 2000 грн для всех учителей и 4000 грн для педагогов прифронтовых общин.

Она добавила, что это первый этап повышения оплаты труда, а с 1 сентября запланирован дополнительный рост зарплат на 20% для всех категорий педагогов.

Напомним, Министерство образования сообщило, что учреждения высшего образования, подчиненные МОН, уже могут начислять заработную плату педагогическим и научно-педагогическим работникам по новым размерам должностных окладов.

