У КМДА пояснили, чому в частині Києва тимчасово немає гарячої води

Тимчасові обмеження гарячої води в Києві пов’язані з відновленням тепла — КМДА.

Внаслідок кількох масованих ворожих атак Київ працює в умовах складної енергетичної ситуації. Місто змушене вживати протиаварійних заходів для стабілізації систем теплопостачання, повідомляють у КМДА.

Зазначається, що для відновлення централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на запуск системи теплопостачання, оскільки за низької температури повітря повторний запуск є технічно складним.

У КМДА повідомили, що особливо це актуально для будинків, де систему опалення доводиться запускати не вперше. Зокрема, така ситуація склалася в частині житлового фонду Деснянського району, де систему запускають уже втретє.

Як стало відомо, обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду Києва, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення тепла.

У КМДА підкреслюють, що це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, забезпечення тепла в оселях киян та подальшої стабілізації роботи енергосистеми.

