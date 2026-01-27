  1. В Украине

В КГГА объяснили, почему в части Киева временно нет горячей воды

16:07, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Временные ограничения горячей воды в Киеве связаны с восстановлением тепла – КГГА.
В КГГА объяснили, почему в части Киева временно нет горячей воды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате нескольких массированных вражеских атак Киев работает в условиях сложной энергетической ситуации. Город вынужден принимать противоаварийные меры для стабилизации систем теплоснабжения, сообщают в КГГА.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что для восстановления централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды. Высвободившуюся тепловую мощность направляют на запуск системы теплоснабжения, поскольку при низкой температуре воздуха повторный запуск является технически сложным.

В КГГА сообщили, что особенно актуально это для домов, где систему отопления приходится запускать не впервые. В частности, такая ситуация сложилась в части жилищного фонда Деснянского района, где систему запускают уже в третий раз.

Как стало известно, ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилищного фонда Киева, а только домов, где это технически необходимо для восстановления тепла.

В КГГА подчеркивают, что это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, обеспечения тепла в домах киевлян и последующей стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, что в Троещине в Киеве могут начать делать туалеты с выгребными ямами в случае замерзания систем водоснабжения и канализации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА отопление вода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]