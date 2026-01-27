В КГГА объяснили, почему в части Киева временно нет горячей воды

Временные ограничения горячей воды в Киеве связаны с восстановлением тепла – КГГА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате нескольких массированных вражеских атак Киев работает в условиях сложной энергетической ситуации. Город вынужден принимать противоаварийные меры для стабилизации систем теплоснабжения, сообщают в КГГА.

Отмечается, что для восстановления централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды. Высвободившуюся тепловую мощность направляют на запуск системы теплоснабжения, поскольку при низкой температуре воздуха повторный запуск является технически сложным.

В КГГА сообщили, что особенно актуально это для домов, где систему отопления приходится запускать не впервые. В частности, такая ситуация сложилась в части жилищного фонда Деснянского района, где систему запускают уже в третий раз.

Как стало известно, ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилищного фонда Киева, а только домов, где это технически необходимо для восстановления тепла.

В КГГА подчеркивают, что это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, обеспечения тепла в домах киевлян и последующей стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, что в Троещине в Киеве могут начать делать туалеты с выгребными ямами в случае замерзания систем водоснабжения и канализации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.