Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу — Леся Карнаух

07:36, 28 січня 2026
Мораторій на перевірки не означає повної відмови від контролю, наголосила Леся Карнаух.
Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилася на 27%. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

«Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі. Ми прибираємо штучні перепони. Бізнес, який тримає економіку, платить податки та зарплати, попри постійні атаки ворога, має отримувати належну підтримку від держави», – додала вона.

Водночас Карнаух зазначила, що підтримка буде там, де все чесно та прозоро. Вона нагадала, що мораторій на перевірки – це не про повну заборону. Контроль не зникає, ДПС активно впроваджує ризико-орієнтований підхід і фокусується лише на реальних ризиках та порушеннях.

Аналогічний підхід був застосований і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Все відкрито та зрозуміло.

Перевірки не скасовані для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів, зауважила Карнаух.

