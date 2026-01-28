Налоговая четверть сократила количество фактических проверок бизнеса — Леся Карнаух

Мораторий на проверки не означает полного отказа от контроля, подчеркнула Леся Карнаух.

После введения моратория количество фактических проверок Государственной налоговой службой сократилось на 27%. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

«Если в июле 2025 года мы провели около 3,6 тысяч фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысяч. Мы убираем искусственные препятствия. Бизнес, который держит экономику, платит налоги и зарплаты, несмотря на постоянные атаки врага, должен получать должную поддержку от государства», – добавила она.

В то же время Карнаух отметила, что поддержка будет там, где все честно и прозрачно. Она напомнила, что мораторий на проверки – это не о полном запрете. Контроль не исчезает, ДПС активно внедряет рискоориентированный подход и фокусируется только на реальных рисках и нарушениях.

Аналогичный подход был применен и при составлении плана графика проверок на этот год. Все открыто и понятно.

Проверки не отменены для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения подакцизных товаров, отметила Карнаух.

