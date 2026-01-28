  1. В Украине

Налоговая четверть сократила количество фактических проверок бизнеса — Леся Карнаух

07:36, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мораторий на проверки не означает полного отказа от контроля, подчеркнула Леся Карнаух.
Налоговая четверть сократила количество фактических проверок бизнеса — Леся Карнаух
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После введения моратория количество фактических проверок Государственной налоговой службой сократилось на 27%. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Если в июле 2025 года мы провели около 3,6 тысяч фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысяч. Мы убираем искусственные препятствия. Бизнес, который держит экономику, платит налоги и зарплаты, несмотря на постоянные атаки врага, должен получать должную поддержку от государства», – добавила она.

В то же время Карнаух отметила, что поддержка будет там, где все честно и прозрачно. Она напомнила, что мораторий на проверки – это не о полном запрете. Контроль не исчезает, ДПС активно внедряет рискоориентированный подход и фокусируется только на реальных рисках и нарушениях.

Аналогичный подход был применен и при составлении плана графика проверок на этот год. Все открыто и понятно.

Проверки не отменены для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения подакцизных товаров, отметила Карнаух.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]