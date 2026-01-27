Понад 11 тисяч військових скористалися програмою єОселя – як отримати іпотеку під 3%

З 11 січня пільгові умови поширили на всіх військовослужбовців, незалежно від форми служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 11 січня житло за державною програмою єОселя стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Мобілізовані військові можуть оформлювати іпотеку під 3% річних на тих самих умовах, що й військовослужбовці за контрактом.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, банки вже почали оформлювати перші заявки за оновленими правилами. Серед перших учасників програми — військовослужбовець, який мобілізувався у 2023 році та разом із дружиною придбав власне житло у Рівному.

За словами очільниці уряду, для збереження соціальної спрямованості програми встановлено обмеження щодо площі житла: квартира — до 115,5 квадратного метра, будинок — до 125,5 квадратного метра.

Загалом за час дії програми єОселя 23 039 українських родин змогли придбати власне житло. Загальна сума виданих пільгових іпотек перевищує 39,7 млрд гривень. Із них 11 185 військовослужбовців скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах.

Пільгове іпотечне кредитування в межах програми доступне для військових, поліцейських, педагогів, медиків, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб. Уряд заявляє про намір і надалі адаптувати умови програми до актуальних потреб.

Як подати заявку?

Участь у програмі починається зі звернення через застосунок Дія:

Перейдіть у розділ послуг і оберіть єОселя. Заповніть заявку на участь. Після отримання попереднього рішення — оберіть банк-учасника програми. Подайте повний пакет документів до банку для остаточного оформлення іпотеки.

