  1. В Украине

Более 11 тысяч военных воспользовались программой «єОселя» – как получить ипотеку под 3%

18:39, 27 января 2026
С 11 января льготные условия распространили на всех военнослужащих, независимо от формы службы.
Более 11 тысяч военных воспользовались программой «єОселя» – как получить ипотеку под 3%
Фото: veteran.com.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 11 января жилье по государственной программе «еОселя» стало доступнее для всех военнослужащих. Мобилизованные военные могут оформлять ипотеку под 3% годовых на тех же условиях, что и военнослужащие по контракту.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, банки уже начали оформлять первые заявки по обновленным правилам. Среди первых участников программы — военнослужащий, который мобилизовался в 2023 году и вместе с женой приобрел собственное жилье в Ровно.

По словам главы правительства, для сохранения социальной направленности программы установлены ограничения по площади жилья: квартира — до 115,5 квадратных метров, дом — до 125,5 квадратных метров.

Всего за время действия программы «ЕсЕселя» 23 039 украинских семей смогли приобрести собственное жилье. Общая сумма выданных льготных ипотек превышает 39,7 млрд гривен. Из них 11 185 военнослужащих воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях.

Льготное ипотечное кредитование в рамках программы доступно для военных, полицейских, педагогов, медиков, ученых, ветеранов, членов их семей и внутренне перемещенных лиц. Правительство заявляет о намерении и в дальнейшем адаптировать условия программы к актуальным потребностям.

Как подать заявку?

Участие в программе начинается с обращения через приложение Дія:

  1. Перейдите в раздел услуг и выберите єОселя.
  2. Заполните заявку на участие.
  3. После получения предварительного решения — выберите банк-участник программы.
  4. Подайте полный пакет документов в банк для окончательного оформления ипотеки.

военные Кабинет Министров Украины Украина еОселя Юлия Свириденко

