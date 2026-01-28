Справа про завищення зарплат під час пандемії: ВАКС виправдав колишніх керівників порту «Південний»

Справа стосувалася виплати 1,3 млн грн зарплати під час пандемії коронавірусу.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі Морського торговельного порту «Південний» та визнала колишніх керівників невинуватими. Про це розповіли у ВАКС.

За даними ЗМІ, йдеться про заступника директора з правових та майнових питань порту Південний Дмитра Кузьмішкіна, а також колишнього виконувача обов’язків директора держпідприємства Олександра Олійника та ексзаступника директора з економіки та фінансів Володимира Мандру.

ВАКС виправдав вказаних осіб у зв’язку із відсутністю в їхніх діях складу кримінального правопорушення.

За версією сторони обвинувачення, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені Урядом щодо виплати заробітної плати посадовцям (не більше 47,2 тисяч грн) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора порту «Південний» забезпечив безпідставне нарахування собі заробітної плати. Його дії, вчинені за попередньою змовою із іншими особами, нібито призвели до 1 308 650,24 грн збитків державі.

За наслідками судового розгляду ці доводи не знайшли свого підтвердження. Суд встановив, що зазначені особи не зловживали своїм становищем під час нарахування, депонування та виплати заробітної плати за період з квітня по серпень 2020 року, оскільки діяли на підставі посадових інструкцій, а їхня діяльність була спрямована на захист інтересів підприємства.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

