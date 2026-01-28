Дело о завышении зарплат во время пандемии: ВАКС оправдал бывших руководителей порта «Южный»

Дело касалось выплаты 1,3 млн грн зарплаты во время пандемии коронавируса.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу Морского торгового порта «Южный» и признала бывших руководителей невиновными. Об этом сообщили в ВАКС.

По данным СМИ, речь идет о заместителе директора по правовым и имущественным вопросам порта «Южный» Дмитрии Кузьмишкине, а также о бывшем исполняющем обязанности директора государственного предприятия Александре Олейнике и экс-заместителе директора по экономике и финансам Владимире Мандре.

ВАКС оправдал указанных лиц в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

По версии стороны обвинения, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные Правительством относительно выплаты заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тысячи грн) на период действия карантина из-за COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил безосновательное начисление себе заработной платы. Его действия, совершенные по предварительному сговору с другими лицами, якобы привели к убыткам государству в размере 1 308 650,24 грн.

По результатам судебного разбирательства эти доводы не нашли своего подтверждения. Суд установил, что указанные лица не злоупотребляли своим положением при начислении, депонировании и выплате заработной платы за период с апреля по август 2020 года, поскольку действовали на основании должностных инструкций, а их деятельность была направлена на защиту интересов предприятия.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

