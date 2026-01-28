  1. В Украине

Дело о завышении зарплат во время пандемии: ВАКС оправдал бывших руководителей порта «Южный»

18:06, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело касалось выплаты 1,3 млн грн зарплаты во время пандемии коронавируса.
Дело о завышении зарплат во время пандемии: ВАКС оправдал бывших руководителей порта «Южный»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу Морского торгового порта «Южный» и признала бывших руководителей невиновными. Об этом сообщили в ВАКС.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным СМИ, речь идет о заместителе директора по правовым и имущественным вопросам порта «Южный» Дмитрии Кузьмишкине, а также о бывшем исполняющем обязанности директора государственного предприятия Александре Олейнике и экс-заместителе директора по экономике и финансам Владимире Мандре.

ВАКС оправдал указанных лиц в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

По версии стороны обвинения, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные Правительством относительно выплаты заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тысячи грн) на период действия карантина из-за COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил безосновательное начисление себе заработной платы. Его действия, совершенные по предварительному сговору с другими лицами, якобы привели к убыткам государству в размере 1 308 650,24 грн.

По результатам судебного разбирательства эти доводы не нашли своего подтверждения. Суд установил, что указанные лица не злоупотребляли своим положением при начислении, депонировании и выплате заработной платы за период с апреля по август 2020 года, поскольку действовали на основании должностных инструкций, а их деятельность была направлена на защиту интересов предприятия.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]