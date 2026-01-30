Рахункова палата перевіряє, як нараховують і виплачують грошове забезпечення військовим

Аудит охоплює порядок нарахування виплат, одноразову грошову допомогу та виконання соціальних зобов’язань перед військовослужбовцями.

Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Контрольний захід охоплює порядок планування, нарахування та виплати коштів, зокрема одноразової грошової допомоги.

Аудит віднесли до пріоритетних напрямів роботи інституції через значні обсяги бюджетних видатків на грошове забезпечення військових, а також численні звернення громадян щодо недоліків у механізмах нарахування і виплат.

У Рахунковій палаті наголошують, що питання грошового забезпечення має важливе соціальне значення, адже безпосередньо впливає на рівень соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей, зокрема родин загиблих (померлих) військових, а також на довіру суспільства до держави в умовах воєнного стану.

Метою аудиту є перевірка законності використання бюджетних коштів, підвищення прозорості та підзвітності фінансування виплат військовослужбовцям, а також запобігання порушенням їхніх соціальних прав.

У межах контрольного заходу аудитори оцінять:

дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час планування, призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям;

відповідність практики здійснення виплат установленим умовам і підставам, зокрема щодо виплати одноразової грошової допомоги;

здатність системи внутрішнього контролю Міністерство оборони України забезпечувати законність, своєчасність і повноту виконання соціальних зобов’язань перед військовослужбовцями.

До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції, а також територіальні управління Рахункової палати.

Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Розгляд звіту за результатами аудиту планується на засіданні Рахункової палати 27 жовтня 2026 року.

