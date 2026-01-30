  1. В Украине

Счетная палата проверяет, как начисляют и выплачивают денежное обеспечение военным

15:42, 30 января 2026
Аудит охватывает порядок начисления выплат, единовременную денежную помощь и выполнение социальных обязательств перед военнослужащими.
Счетная палата начала аудит соответствия денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Контрольное мероприятие охватывает порядок планирования, начисления и выплаты средств, в частности единовременной денежной помощи.

Аудит отнесли к приоритетным направлениям работы институции из-за значительных объемов бюджетных расходов на денежное обеспечение военных, а также многочисленных обращений граждан относительно недостатков в механизмах начисления и выплат.

В Счетной палате отмечают, что вопрос денежного обеспечения имеет важное социальное значение, поскольку непосредственно влияет на уровень социального защиты военнослужащих, членов их семей, в частности семей погибших (умерших) военных, а также на доверие общества к государству в условиях военного положения.

Целью аудита является проверка законности использования бюджетных средств, повышение прозрачности и подотчетности финансирования выплат военнослужащим, а также предотвращение нарушений их социальных прав.

В рамках контрольного мероприятия аудиторы оценят:

  • соблюдение требований законодательства и нормативно-правовых актов при планировании, назначении, начислении и выплате денежного обеспечения военнослужащим;
  • соответствие практики осуществления выплат установленным условиям и основаниям, в частности относительно выплаты единовременной денежной помощи;
  • способность системы внутреннего контроля Министерство обороны Украины обеспечивать законность, своевременность и полноту выполнения социальных обязательств перед военнослужащими.

К осуществлению данного контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции, а также территориальные управления Счетной палаты.

Ответственный за аудит — член Счетной палаты Геннадий Плис.

Рассмотрение отчета по результатам аудита планируется на заседании Счетной палаты 27 октября 2026 года.

военные военнослужащие выплаты военным Счетная палата

