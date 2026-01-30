Освітній омбудсмен Лещик пропонує розділити квоти для вступників з ТОТ і зон бойових дій

Йдеться про Квоту-2: нинішній підхід, за її словами, не враховує різні освітні втрати та умови навчання абітурієнтів.

Освітній омбудсмен Надія Лещик виступила з пропозицією переглянути підхід до формування Квоти-2 та розмежувати вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій, а також запровадити окрему квоту для осіб із деокупованих громад.

Як зазначила омбудсмен, нинішня модель об’єднує нерівнозначні категорії вступників і не враховує різницю в їхніх освітніх потребах.

Проєктом передбачено, що спеціальними умовами за Квотою-2 за результатами НМТ користуються особи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (зокрема тих, де функціонують державні електронні ресурси), які переселилися з них до 1 жовтня року, що передує вступу.

«Переконана, що об’єднання цих категорій вступників у межах однієї квоти не відображає специфіки їхніх освітніх потреб. Попри те, що як абітурієнти з територій активних бойових дій, так і абітурієнти з ТОТ стикаються з істотними труднощами у доступі до української освіти та мають освітні втрати, між цими категоріями існують принципові відмінності. Учні з територій бойових дій мають можливість продовжувати навчання у закладах освіти України, натомість абітурієнти з тимчасово окупованих територій протягом тривалого часу перебувають під впливом репресивної системи російської федерації, що не лише ускладнює їх доступ до освіти, але й інтеграцію в український освітній простір», – наголосила Лещик.

Вона також звернула увагу, що досі не врегульованим залишається питання доступу до української вищої освіти для вступників із деокупованих територій.

«Тому запропонувала розділити вступників з ТОТ та вступників з територій активних бойових дій в окремі квоти, а для вступників з деокупованих територій запровадити окрему квоту», – зазначила омбудсмен.

Окремо Лещик зауважила, що запропонований у проєкті обсяг Квоти-2 — 10% (але не менше одного місця), а для переміщених закладів вищої освіти та університетів Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської й Чернігівської областей — 40%, фактично повторює підхід 2025 року.

За її словами, ще у 2025 році громадські організації у відкритому зверненні до Міністерство освіти і науки України від 25 серпня наголошували на дефіциті бюджетних місць для дітей з тимчасово окупованих територій і просили гарантувати достатні обсяги держзамовлення.

«У відкритому зверненні громадські організації заявляли, що в наявній послідовності переведення представників різних пільгових категорій на бюджетні місця, вступники з тимчасово окупованих територій – передостанні. Тобто їхні шанси потрапити на вакантне бюджетне місце дуже низькі», – написала вона.

