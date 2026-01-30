Образовательный омбудсмен Лещик предлагает разделить квоты для поступающих с ТОТ и зон боевых действий

Речь идет о Квоте-2: нынешний подход, по ее словам, не учитывает различные образовательные потери и условия обучения абитуриентов.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с предложением пересмотреть подход к формированию Квоты-2 и разграничить поступающих с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, а также ввести отдельную квоту для лиц из деоккупированных громад.

Как отметила омбудсмен, нынешняя модель объединяет неравнозначные категории поступающих и не учитывает разницу в их образовательных потребностях.

Проектом предусмотрено, что специальными условиями по Квоте-2 по результатам НМТ пользуются лица, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, отнесенных к территориям активных боевых действий (в частности тех, где функционируют государственные электронные ресурсы), которые переселились с них до 1 октября года, предшествующего году поступления.

«Убеждена, что объединение этих категорий поступающих в рамках одной квоты не отражает специфики их образовательных потребностей. Несмотря на то, что как абитуриенты с территорий активных боевых действий, так и абитуриенты с ТОТ сталкиваются с существенными трудностями в доступе к украинскому образованию и имеют образовательные потери, между этими категориями существуют принципиальные различия. Ученики с территорий боевых действий имеют возможность продолжать обучение в заведениях образования Украины, тогда как абитуриенты с временно оккупированных территорий в течение длительного времени находятся под влиянием репрессивной системы российской федерации, что не только усложняет их доступ к образованию, но и интеграцию в украинское образовательное пространство», — подчеркнула Лещик.

Она также обратила внимание, что до сих пор не урегулированным остается вопрос доступа к украинскому высшему образованию для поступающих с деоккупированных территорий.

«Поэтому предложила разделить поступающих с ТОТ и поступающих с территорий активных боевых действий в отдельные квоты, а для поступающих с деоккупированных территорий ввести отдельную квоту», — отметила омбудсмен.

Отдельно Лещик отметила, что предложенный в проекте объем Квоты-2 — 10% (но не менее одного места), а для перемещенных заведений высшего образования и университетов Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей — 40%, фактически повторяет подход 2025 года.

По ее словам, еще в 2025 году общественные организации в открытом обращении к Министерству образования и науки Украины от 25 августа отмечали дефицит бюджетных мест для детей с временно оккупированных территорий и просили гарантировать достаточные объемы государственного заказа.

«В открытом обращении общественные организации заявляли, что в существующей последовательности перевода представителей различных льготных категорий на бюджетные места поступающие с временно оккупированных территорий — предпоследние. То есть их шансы попасть на вакантное бюджетное место очень низкие», — написала она.

