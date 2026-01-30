Верховний Суд представив український переклад Регламенту ЄСПЛ

Верховний Суд здійснив переклад Регламенту Європейського суду з прав людини (Rules of Court).

В межах спільного проєкту «Посилення принципу субсидіарності: підтримка обміну знаннями про ЄСПЛ та діалогу вищих судових інстанцій» (проєкт «Субсидіарність») з покращення доступності знань про практику ЄСПЛ в Україні Верховний Суд продовжує переклад матеріалів із Платформи обміну знаннями ЄСПЛ-KS.

Цього разу перекладено Регламент Європейського суду з прав людини — ключовий процесуальний документ, що визначає порядок роботи ЄСПЛ і його Секретаріату, розгляд індивідуальних та міждержавних заяв, а також запитів на консультативні висновки за Протоколом № 16 до Конвенції. Регламент доповнено практичними рекомендаціями щодо тимчасових заходів (Правило 39), відкриття провадження в Суді та вимог справедливої сатисфакції.

