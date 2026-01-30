  1. В Украине
Верховный Суд представил украинский перевод Регламента ЕСПЧ

18:01, 30 января 2026
Верховный Суд осуществил перевод Регламента Европейского суда по правам человека (Rules of Court).
Верховный Суд представил украинский перевод Регламента ЕСПЧ
В рамках совместного проекта «Ужесточение принципа субсидиарности: поддержка обмена знаниями о ЕСПЧ и диалога высших судебных инстанций» (проект «Субсидиарность») по улучшению доступности знаний о практике ЕСПЧ в Украине Верховный Суд продолжает перевод материалов из Платформы обмена знаниями ЕСПЧ-KS.

На этот раз переведен Регламент Европейского суда по правам человека — ключевой процессуальный документ, определяющий порядок работы ЕСПЧ и его Секретариата, рассмотрение индивидуальных и межгосударственных заявлений, а также запросы на консультативные заключения по Протоколе № 16 к Конвенции. Регламент дополнен практическими рекомендациями по временным мерам (Правило 39), открытию производства в Суде и требованиям справедливой сатисфакции.

Верховный Суд ЕСПЧ

