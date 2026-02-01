Як стати на військовий облік через Резерв+: алгоритм дій

Онлайн-постановка на військовий облік доступна лише для тих, хто стає на облік вперше — ТЦК.

Харківський обласний ТЦК нагадав, що вперше стати на військовий облік можна повністю онлайн через Резерв+.

«Без візитів до ТЦК, зайвих поїздок, очікувань і паперової роботи. Усе займає кілька кліків, навіть якщо ви за кордоном», - заявили у ТЦК.

Хто може стати на облік онлайн:

юнаки 2009 року народження (до 31 липня);

чоловіки 18–59 років, зокрема за кордоном, якщо раніше не перебували на обліку та мають біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт).

Як стати на військовий облік

1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

2. Авторизуйтеся у застосунку.

3. Оберіть «Стати на облік»

4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.

5. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.

У ТЦК додали, що нова функція Резерв+ дозволяє:

Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;

Зробити це з будь-якої точки світу;

Підвищити швидкість та якість ведення обліку;

Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

«Онлайн-постановка доступна лише для тих, хто стає на облік вперше. Жінкам і тим, хто був знятий з обліку, потрібно звернутися до ТЦК особисто», - підкреслили у ТЦК.

