  1. В Україні

Як стати на військовий облік через Резерв+: алгоритм дій

10:19, 1 лютого 2026
Онлайн-постановка на військовий облік доступна лише для тих, хто стає на облік вперше — ТЦК.
Харківський обласний ТЦК нагадав, що вперше стати на військовий облік можна повністю онлайн через Резерв+.

«Без візитів до ТЦК, зайвих поїздок, очікувань і паперової роботи. Усе займає кілька кліків, навіть якщо ви за кордоном», - заявили у ТЦК.

Хто може стати на облік онлайн:

  • юнаки 2009 року народження (до 31 липня);
  • чоловіки 18–59 років, зокрема за кордоном, якщо раніше не перебували на обліку та мають біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт).

Як стати на військовий облік

 1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

 2. Авторизуйтеся у застосунку.

 3. Оберіть «Стати на облік»

 4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.

 5. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.

У ТЦК додали, що нова функція Резерв+ дозволяє:

  • Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
  • Зробити це з будь-якої точки світу;
  • Підвищити швидкість та якість ведення обліку;
  • Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

«Онлайн-постановка доступна лише для тих, хто стає на облік вперше. Жінкам і тим, хто був знятий з обліку, потрібно звернутися до ТЦК особисто», - підкреслили у ТЦК.

ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

