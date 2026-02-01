Як стати на військовий облік через Резерв+: алгоритм дій
Харківський обласний ТЦК нагадав, що вперше стати на військовий облік можна повністю онлайн через Резерв+.
«Без візитів до ТЦК, зайвих поїздок, очікувань і паперової роботи. Усе займає кілька кліків, навіть якщо ви за кордоном», - заявили у ТЦК.
Хто може стати на облік онлайн:
- юнаки 2009 року народження (до 31 липня);
- чоловіки 18–59 років, зокрема за кордоном, якщо раніше не перебували на обліку та мають біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт).
Як стати на військовий облік
1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.
2. Авторизуйтеся у застосунку.
3. Оберіть «Стати на облік»
4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.
5. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.
У ТЦК додали, що нова функція Резерв+ дозволяє:
- Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
- Зробити це з будь-якої точки світу;
- Підвищити швидкість та якість ведення обліку;
- Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.
«Онлайн-постановка доступна лише для тих, хто стає на облік вперше. Жінкам і тим, хто був знятий з обліку, потрібно звернутися до ТЦК особисто», - підкреслили у ТЦК.
