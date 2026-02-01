Как встать на воинский учет через Резерв+: алгоритм действий
Харьковский областной ТЦК напомнил, что впервые встать на воинский учет можно полностью онлайн через Резерв+.
«Без визитов в ТЦК, лишних поездок, ожиданий и бумажной работы. Все занимает несколько кликов, даже если вы за границей», — заявили в ТЦК.
Кто может встать на учет онлайн:
юноши 2009 года рождения (до 31 июля);
мужчины 18–59 лет, в том числе находящиеся за границей, если ранее не состояли на учете и имеют биометрический документ (ID-карту или загранпаспорт).
Как встать на воинский учет
- Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
- Авторизуйтесь в приложении.
- Выберите «Стать на учет».
- Дождитесь автоматической обработки запроса.
- После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» — для граждан 17–24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25–59 лет.
В ТЦК добавили, что новая функция Резерв+ позволяет:
- быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;
- сделать это из любой точки мира;
- повысить скорость и качество ведения учета;
- разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.
«Онлайн-постановка доступна только для тех, кто становится на учет впервые. Женщинам и тем, кто был снят с учета, необходимо обратиться в ТЦК лично», — подчеркнули в ТЦК.
