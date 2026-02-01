  1. В Украине

Как встать на воинский учет через Резерв+: алгоритм действий

10:19, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Онлайн-постановка на воинский учет доступна только для тех, кто становится на учет впервые — ТЦК.
Как встать на воинский учет через Резерв+: алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский областной ТЦК напомнил, что впервые встать на воинский учет можно полностью онлайн через Резерв+.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Без визитов в ТЦК, лишних поездок, ожиданий и бумажной работы. Все занимает несколько кликов, даже если вы за границей», — заявили в ТЦК.

Кто может встать на учет онлайн:

юноши 2009 года рождения (до 31 июля);

мужчины 18–59 лет, в том числе находящиеся за границей, если ранее не состояли на учете и имеют биометрический документ (ID-карту или загранпаспорт).

Как встать на воинский учет

  1. Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
  2. Авторизуйтесь в приложении.
  3. Выберите «Стать на учет».
  4. Дождитесь автоматической обработки запроса.
  5. После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» — для граждан 17–24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25–59 лет.

В ТЦК добавили, что новая функция Резерв+ позволяет:

  • быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;
  • сделать это из любой точки мира;
  • повысить скорость и качество ведения учета;
  • разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

«Онлайн-постановка доступна только для тех, кто становится на учет впервые. Женщинам и тем, кто был снят с учета, необходимо обратиться в ТЦК лично», — подчеркнули в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Кредит онлайн, а долг – офлайн: суд в Терновке признал электронный договор и постановил взыскать задолженность

Суд принял решение о взыскании 65 тысяч грн, признав цифровую форму кредита со всеми правовыми последствиями.

Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]