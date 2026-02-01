Как встать на воинский учет через Резерв+: алгоритм действий

Онлайн-постановка на воинский учет доступна только для тех, кто становится на учет впервые — ТЦК.

Харьковский областной ТЦК напомнил, что впервые встать на воинский учет можно полностью онлайн через Резерв+.

«Без визитов в ТЦК, лишних поездок, ожиданий и бумажной работы. Все занимает несколько кликов, даже если вы за границей», — заявили в ТЦК.

Кто может встать на учет онлайн:

юноши 2009 года рождения (до 31 июля);

мужчины 18–59 лет, в том числе находящиеся за границей, если ранее не состояли на учете и имеют биометрический документ (ID-карту или загранпаспорт).

Как встать на воинский учет

Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии. Авторизуйтесь в приложении. Выберите «Стать на учет». Дождитесь автоматической обработки запроса. После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» — для граждан 17–24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25–59 лет.

В ТЦК добавили, что новая функция Резерв+ позволяет:

быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;

сделать это из любой точки мира;

повысить скорость и качество ведения учета;

разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

«Онлайн-постановка доступна только для тех, кто становится на учет впервые. Женщинам и тем, кто был снят с учета, необходимо обратиться в ТЦК лично», — подчеркнули в ТЦК.

