Уряд розширив програму «5-7-9%» на когенераційні установки – Денис Шмигаль

Міністр енергетики повідомив про ремонт лінії з Молдовою, нарощування когенераційних потужностей та нові програми підтримки генерації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство енергетики провело засідання Штабу для аналізу роботи енергокомпаній та визначення пріоритетів на найближчі дні. Про це повідомив міністр Денис Шмигаль, наголосивши на необхідності посилити темпи відновлення світла та теплопостачання через сильні морози, що знову охопили країну.

Відновлення потужностей і нові об’єкти

О 2:00 завершено ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, що додало 500 МВт для стабілізації енергопостачання Півдня.

У Київській області нарощують роботу когенераційних установок. Вчора введено в експлуатацію установку потужністю 1,5 МВт, завтра очікується запуск ще однієї на 1 МВт. Загалом лише за січень додано близько 4,5 МВт. Міністерство працює над спрощенням умов для розгортання власної генерації.

Фінансова підтримка та програми

Уряд розширив програму «5-7-9%», тепер кредитні кошти можна використовувати на закупівлю когенераційних установок, а максимальна сума інвесткредиту збільшена з 150 млн грн до 250 млн грн.

Також стартувала програма «СвітлоДІМ», яка передбачає допомогу від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання. На перший етап програми виділено 800 млн грн, пілотний проєкт запущено у Києві та Київській області, з подальшим масштабуванням на інші регіони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.