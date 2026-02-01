Правительство расширило программу «5-7-9%» на когенерационные установки – Денис Шмыгаль

Министр энергетики сообщил о ремонте линии с Молдовой, наращивании когенерационных мощностей и новых программах поддержки генерации.

Министерство энергетики провело заседание Штаба для анализа работы энергокомпаний и определения приоритетов на ближайшие дни. Об этом сообщил министр Денис Шмыгаль, отметив необходимость усилить темпы восстановления света и теплоснабжения из-за сильных морозов, которые снова охватили страну.

Восстановление мощностей и новые объекты

В 2:00 завершен ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга.

В Киевской области наращивают работу когенерационных установок. Вчера введена в эксплуатацию установка мощностью 1,5 МВт, завтра ожидается запуск еще одной на 1 МВт. Всего только за январь добавлено около 4,5 МВт. Министерство работает над упрощением условий для развертывания собственной генерации.

Финансовая поддержка и программы

Правительство расширило программу «5-7-9%», теперь кредитные средства можно использовать на закупку когенерационных установок, а максимальная сумма инвесткредита увеличена с 150 млн грн до 250 млн грн.

Также стартовала программа «СвітлоДІМ», которая предусматривает помощь от 100 до 300 тыс. грн совладельцам многоквартирных домов на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования. На первый этап программы выделено 800 млн грн, пилотный проект запущен в Киеве и Киевской области, с последующим масштабированием на другие регионы.

