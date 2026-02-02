  1. В Україні

Виплати на дітей у прийомних сім’ях: види допомоги, суми та необхідні документи

12:42, 2 лютого 2026
Скільки держава платить на дитину в прийомній сім’ї або ДБСТ у 2026 році.
Фото: glavred
Якщо дитина виховується у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї — їй належать державні виплати. У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги пояснили, кому вони призначаються, які бувають види допомоги, їхній розмір та які документи потрібні.

Кому призначаються ці виплати

Державна соціальна допомога призначається на дітей:

  • сиріт
  • позбавлених батьківського піклування
  • та осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю

Грошове забезпечення виплачується батькам-вихователям і одному з прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Види допомоги

Щомісячно виплачується:

  • державна соціальна допомога батькам-вихователям та прийомним батькам на кожну дитину
  • грошове забезпечення кожному з батьків-вихователів та одному з прийомних батьків

Призначає та виплачує кошти Пенсійний фонд.

Який розмір допомоги

Станом на 2026 рік розмір державної соціальної допомоги становить:

  • для дітей до 6 років — 7 042,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 8 780 грн
  • для дітей з інвалідністю:
  • до 6 років — 9 859,50 грн
  • від 6 до 18 років — 12 292 грн
  • для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються — 8 320 грн, для осіб з інвалідністю — 11 648 грн

Розмір грошового забезпечення визначається формулою, наведеною в пункті 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26 червня 2019 року № 552.

Які документи потрібні

  • заява про призначення державної соціальної допомоги, грошового забезпечення
  • рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї
  • документи, що підтверджують статус дитини
  • інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів
  • довідка з місця навчання про розмір стипендії
  • копія висновку МСЕК або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про дитину з інвалідністю
  • тощо

Куди звертатися

  • до Пенсійного фонду України
  • до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради та адміністратора ЦНАПу

незалежно від того, де ви живете чи зареєстровані.

діти грошова допомога

