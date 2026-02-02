Виплати на дітей у прийомних сім’ях: види допомоги, суми та необхідні документи
Якщо дитина виховується у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї — їй належать державні виплати. У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги пояснили, кому вони призначаються, які бувають види допомоги, їхній розмір та які документи потрібні.
Кому призначаються ці виплати
Державна соціальна допомога призначається на дітей:
- сиріт
- позбавлених батьківського піклування
- та осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю
Грошове забезпечення виплачується батькам-вихователям і одному з прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Види допомоги
Щомісячно виплачується:
- державна соціальна допомога батькам-вихователям та прийомним батькам на кожну дитину
- грошове забезпечення кожному з батьків-вихователів та одному з прийомних батьків
Призначає та виплачує кошти Пенсійний фонд.
Який розмір допомоги
Станом на 2026 рік розмір державної соціальної допомоги становить:
- для дітей до 6 років — 7 042,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 8 780 грн
- для дітей з інвалідністю:
- до 6 років — 9 859,50 грн
- від 6 до 18 років — 12 292 грн
- для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються — 8 320 грн, для осіб з інвалідністю — 11 648 грн
Розмір грошового забезпечення визначається формулою, наведеною в пункті 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26 червня 2019 року № 552.
Які документи потрібні
- заява про призначення державної соціальної допомоги, грошового забезпечення
- рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї
- документи, що підтверджують статус дитини
- інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів
- довідка з місця навчання про розмір стипендії
- копія висновку МСЕК або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про дитину з інвалідністю
- тощо
Куди звертатися
- до Пенсійного фонду України
- до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради та адміністратора ЦНАПу
незалежно від того, де ви живете чи зареєстровані.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.