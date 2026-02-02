Виплати на дітей у прийомних сім’ях: види допомоги, суми та необхідні документи

Скільки держава платить на дитину в прийомній сім’ї або ДБСТ у 2026 році.

Фото: glavred

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо дитина виховується у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї — їй належать державні виплати. У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги пояснили, кому вони призначаються, які бувають види допомоги, їхній розмір та які документи потрібні.

Кому призначаються ці виплати

Державна соціальна допомога призначається на дітей:

сиріт

позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю

Грошове забезпечення виплачується батькам-вихователям і одному з прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Види допомоги

Щомісячно виплачується:

державна соціальна допомога батькам-вихователям та прийомним батькам на кожну дитину

грошове забезпечення кожному з батьків-вихователів та одному з прийомних батьків

Призначає та виплачує кошти Пенсійний фонд.

Який розмір допомоги

Станом на 2026 рік розмір державної соціальної допомоги становить:

для дітей до 6 років — 7 042,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 8 780 грн

для дітей з інвалідністю:

до 6 років — 9 859,50 грн

від 6 до 18 років — 12 292 грн

для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються — 8 320 грн, для осіб з інвалідністю — 11 648 грн

Розмір грошового забезпечення визначається формулою, наведеною в пункті 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26 червня 2019 року № 552.

Які документи потрібні

заява про призначення державної соціальної допомоги, грошового забезпечення

рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї

документи, що підтверджують статус дитини

інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів

довідка з місця навчання про розмір стипендії

копія висновку МСЕК або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про дитину з інвалідністю

тощо

Куди звертатися

до Пенсійного фонду України

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради та адміністратора ЦНАПу

незалежно від того, де ви живете чи зареєстровані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.