Выплаты на детей в приемных семьях: виды помощи, суммы и необходимые документы
Если ребенок воспитывается в детском доме семейного типа или приемной семье — ему положены государственные выплаты. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кому они назначаются, какие бывают виды помощи, их размер и какие документы необходимы.
Кому назначаются эти выплаты
Государственная социальная помощь назначается на детей:
- сирот
- лишенных родительского попечения
- и лиц из их числа, в том числе с инвалидностью
Денежное обеспечение выплачивается родителям-воспитателям и одному из приемных родителей за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Виды помощи
Ежемесячно выплачивается:
- государственная социальная помощь родителям-воспитателям и приемным родителям на каждого ребенка
- денежное обеспечение каждому из родителей-воспитателей и одному из приемных родителей
Назначает и выплачивает средства Пенсионный фонд.
Какой размер помощи
По состоянию на 2026 год размер государственной социальной помощи составляет:
- для детей до 6 лет — 7 042,50 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 8 780 грн
- для детей с инвалидностью:
- до 6 лет — 9 859,50 грн
- от 6 до 18 лет — 12 292 грн
- для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются — 8 320 грн, для лиц с инвалидностью — 11 648 грн
Размер денежного обеспечения определяется формулой, приведенной в пункте 8 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 26 июня 2019 года № 552.
Какие документы необходимы
- заявление о назначении государственной социальной помощи, денежного обеспечения
- решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью
- документы, подтверждающие статус ребенка
- информация органа государственной исполнительной службы о размере алиментов
- справка с места учебы о размере стипендии
- копия заключения МСЭК или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, или медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о ребенке с инвалидностью
- и т.д.
Куда обращаться
- в Пенсионный фонд Украины
- к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета и администратору ЦНАПа
независимо от того, где вы проживаете или зарегистрированы.
