Выплаты на детей в приемных семьях: виды помощи, суммы и необходимые документы

Сколько государство платит на ребенка в приемной семье или ДБСТ в 2026 году.

Если ребенок воспитывается в детском доме семейного типа или приемной семье — ему положены государственные выплаты. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кому они назначаются, какие бывают виды помощи, их размер и какие документы необходимы.

Кому назначаются эти выплаты

Государственная социальная помощь назначается на детей:

сирот

лишенных родительского попечения

и лиц из их числа, в том числе с инвалидностью

Денежное обеспечение выплачивается родителям-воспитателям и одному из приемных родителей за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Виды помощи

Ежемесячно выплачивается:

государственная социальная помощь родителям-воспитателям и приемным родителям на каждого ребенка

денежное обеспечение каждому из родителей-воспитателей и одному из приемных родителей

Назначает и выплачивает средства Пенсионный фонд.

Какой размер помощи

По состоянию на 2026 год размер государственной социальной помощи составляет:

для детей до 6 лет — 7 042,50 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 8 780 грн

для детей с инвалидностью:

до 6 лет — 9 859,50 грн

от 6 до 18 лет — 12 292 грн

для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются — 8 320 грн, для лиц с инвалидностью — 11 648 грн

Размер денежного обеспечения определяется формулой, приведенной в пункте 8 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 26 июня 2019 года № 552.

Какие документы необходимы

заявление о назначении государственной социальной помощи, денежного обеспечения

решение об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью

документы, подтверждающие статус ребенка

информация органа государственной исполнительной службы о размере алиментов

справка с места учебы о размере стипендии

копия заключения МСЭК или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, или медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о ребенке с инвалидностью

и т.д.

Куда обращаться

в Пенсионный фонд Украины

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета и администратору ЦНАПа

независимо от того, где вы проживаете или зарегистрированы.

