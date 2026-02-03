  1. В Україні

Підприємцям нагадали правила дій у разі перевищення ліміту доходу — що мають робити ФОП

07:18, 3 лютого 2026
Податкова роз’яснила порядок зміни групи, строки подання заяви та оподаткування суми перевищення.
Головне управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі повідомляє: у разі перевищення встановленого ліміту доходу фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані змінити групу або перейти на загальну систему та сплатити підвищений податок із суми перевищення.

Згідно з п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України, для платників єдиного податку діють такі правила.

Перша група. Якщо ФОП упродовж календарного кварталу перевищив граничний обсяг доходу, визначений п. 291.4 ст. 291 ПКУ, він з наступного кварталу має подати заяву про перехід на другу або третю групу єдиного податку чи відмовитися від спрощеної системи. До суми перевищення застосовується ставка єдиного податку 15%.

Друга група. У разі перевищення ліміту доходу в податковому (звітному) періоді підприємець з наступного кварталу переходить на третю групу або відмовляється від спрощеної системи. До суми перевищення також застосовується ставка 15%.

Третя група. ФОПи, які перевищили граничний дохід, зобов’язані сплатити 15% єдиного податку із суми перевищення та перейти на сплату інших податків і зборів відповідно до вимог глави 1 розділу XIV ПКУ.

В усіх випадках заява про зміну системи оподаткування або групи подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено перевищення доходу.

Норми застосування ставок єдиного податку визначені пп. 293.3–293.5 та п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України.

податкова підприємець ФОП податки

Стрічка новин

