  1. В Украине

Предпринимателям напомнили правила действий в случае превышения лимита дохода — что должны делать ФЛП

07:18, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая разъяснила порядок изменения группы, сроки подачи заявления и налогообложение суммы превышения.
Предпринимателям напомнили правила действий в случае превышения лимита дохода — что должны делать ФЛП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе сообщает: в случае превышения установленного лимита дохода физические лица – предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны изменить группу или перейти на общую систему и уплатить повышенный налог с суммы превышения.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно п. 293.8 ст. 293 Налогового кодекса Украины, для плательщиков единого налога действуют следующие правила.

Первая группа. Если ФЛП в течение календарного квартала превысил предельный объем дохода, определенный п. 291.4 ст. 291 НКУ, он со следующего квартала должен подать заявление о переходе на вторую или третью группу единого налога либо отказаться от упрощенной системы. К сумме превышения применяется ставка единого налога 15%.

Вторая группа. В случае превышения лимита дохода в налоговом (отчетном) периоде предприниматель со следующего квартала переходит на третью группу либо отказывается от упрощенной системы. К сумме превышения также применяется ставка 15%.

Третья группа. ФЛП, которые превысили предельный доход, обязаны уплатить 15% единого налога с суммы превышения и перейти на уплату других налогов и сборов в соответствии с требованиями главы 1 раздела XIV НКУ.

Во всех случаях заявление об изменении системы налогообложения или группы подается не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено превышение дохода.

Нормы применения ставок единого налога определены пп. 293.3–293.5 и п. 293.8 ст. 293 Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Без привязки к количеству: Кабмин упростил механизм предоставления статуса критически важного предприятиям ОПК

Решения о критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса больше не будут содержать количество персонала, подлежащего бронированию: Постановление Кабмина

Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]