Предпринимателям напомнили правила действий в случае превышения лимита дохода — что должны делать ФЛП

Налоговая разъяснила порядок изменения группы, сроки подачи заявления и налогообложение суммы превышения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе сообщает: в случае превышения установленного лимита дохода физические лица – предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны изменить группу или перейти на общую систему и уплатить повышенный налог с суммы превышения.

Согласно п. 293.8 ст. 293 Налогового кодекса Украины, для плательщиков единого налога действуют следующие правила.

Первая группа. Если ФЛП в течение календарного квартала превысил предельный объем дохода, определенный п. 291.4 ст. 291 НКУ, он со следующего квартала должен подать заявление о переходе на вторую или третью группу единого налога либо отказаться от упрощенной системы. К сумме превышения применяется ставка единого налога 15%.

Вторая группа. В случае превышения лимита дохода в налоговом (отчетном) периоде предприниматель со следующего квартала переходит на третью группу либо отказывается от упрощенной системы. К сумме превышения также применяется ставка 15%.

Третья группа. ФЛП, которые превысили предельный доход, обязаны уплатить 15% единого налога с суммы превышения и перейти на уплату других налогов и сборов в соответствии с требованиями главы 1 раздела XIV НКУ.

Во всех случаях заявление об изменении системы налогообложения или группы подается не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено превышение дохода.

Нормы применения ставок единого налога определены пп. 293.3–293.5 и п. 293.8 ст. 293 Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.