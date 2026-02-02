У Києві забудовника комплексу на Кіквідзе зобов’язали сплатити до бюджета міста понад 10 млн грн
Північний апеляційний господарський суд стягнув на користь територіальної громади 10 млн гривень, які забудовник мав сплатити на розвиток інфраструктури столиці.
Позов до суду у 2024 році подала Печерська окружна прокуратура міста Києва.
Як повідомили у прокуратурі, йдеться про товариство, яке збудувало житлово-офісний комплекс на вулиці Кіквідзе у Печерському районі Києва, але не виконало обов’язок зі сплати пайового внеску, передбаченого законодавством на момент будівництва.
У прокуратурі зазначили, що сплачувати пайовий внесок на розвиток інфраструктури міста мають замовники будівництва, у яких виник такий обов’язок до скасування цього платежу. цей платіж було скасовано з 1 січня 2021 року.
