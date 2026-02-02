У Києві забудовника комплексу на Кіквідзе зобов’язали сплатити до бюджета міста понад 10 млн грн

Йдеться про товариство, яке збудувало житлово-офісний комплекс на вулиці Кіквідзе у Печерському районі Києва.

Північний апеляційний господарський суд стягнув на користь територіальної громади 10 млн гривень, які забудовник мав сплатити на розвиток інфраструктури столиці.

Позов до суду у 2024 році подала Печерська окружна прокуратура міста Києва.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про товариство, яке збудувало житлово-офісний комплекс на вулиці Кіквідзе у Печерському районі Києва, але не виконало обов’язок зі сплати пайового внеску, передбаченого законодавством на момент будівництва.

У прокуратурі зазначили, що сплачувати пайовий внесок на розвиток інфраструктури міста мають замовники будівництва, у яких виник такий обов’язок до скасування цього платежу. цей платіж було скасовано з 1 січня 2021 року.

