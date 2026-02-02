В Киеве застройщика комплекса на Киквидзе обязали уплатить в бюджет города более 10 млн грн

Речь идет об обществе, которое построило жилo-офисный комплекс на улице Киквидзе в Печерском районе Киева.

Северный апелляционный хозяйственный суд взыскал в пользу территориальной громады 10 млн гривен, которые застройщик должен был уплатить на развитие инфраструктуры столицы.

Иск в суд в 2024 году подала Печерская окружная прокуратура города Киева.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет об обществе, которое построило жилo-офисный комплекс на улице Киквидзе в Печерском районе Киева, однако не выполнило обязанность по уплате паевого взноса, предусмотренного законодательством на момент строительства.

В прокуратуре отметили, что уплачивать паевой взнос на развитие инфраструктуры города должны заказчики строительства, у которых такая обязанность возникла до отмены этого платежа. Данный платеж был отменен с 1 января 2021 года.

