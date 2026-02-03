  1. В Україні

Хто з ФОПів отримає до 15 тисяч гривень на світло: умови щодо ЄСВ, працівників і сфери діяльності

11:48, 3 лютого 2026
ФОПам платять до 15 000 грн: як швидко подати заявку через Дію.
Фото: Суспільне
Як повідомляла «Судово-юридична газета», держава запустила нову програму підтримки для фізичних осіб — підприємців. ФОПи 2–3 груп можуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги через портал «Дія».

Хто може отримати і скільки

Підприємці з найманими працівниками зможуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень. Розмір виплати залежить від кількості офіційно працевлаштованих співробітників. Кошти надаються для підтримки безперебійної роботи бізнесу та підвищення його енергостійкості в умовах можливих відключень електроенергії.

Претендувати на допомогу можуть ФОПи:

  • 2-ї або 3-ї групи
  • зареєстровані до 1 грудня 2025 року
  • мають найманих працівників
  • без боргів по ЄСВ
  • працюють у соціально важливих сферах
  • мають відкриту Дія.Картку

Отримані кошти дозволено спрямувати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, пального для генераторів, а також на монтаж і підключення відповідного енергообладнання.

Як подати заявку

Щоб подати заявку, необхідно авторизуватися на порталі «Дія», заповнити електронну форму, обрати Дія.Картку для зарахування коштів і підписати заяву.

Після цього залишається очікувати рішення та надходження виплати.

Гроші зараховуються безпосередньо на Дія.Картку заявника.

