Хто з ФОПів отримає до 15 тисяч гривень на світло: умови щодо ЄСВ, працівників і сфери діяльності
Як повідомляла «Судово-юридична газета», держава запустила нову програму підтримки для фізичних осіб — підприємців. ФОПи 2–3 груп можуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги через портал «Дія».
Хто може отримати і скільки
Підприємці з найманими працівниками зможуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень. Розмір виплати залежить від кількості офіційно працевлаштованих співробітників. Кошти надаються для підтримки безперебійної роботи бізнесу та підвищення його енергостійкості в умовах можливих відключень електроенергії.
Претендувати на допомогу можуть ФОПи:
- 2-ї або 3-ї групи
- зареєстровані до 1 грудня 2025 року
- мають найманих працівників
- без боргів по ЄСВ
- працюють у соціально важливих сферах
- мають відкриту Дія.Картку
Отримані кошти дозволено спрямувати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, пального для генераторів, а також на монтаж і підключення відповідного енергообладнання.
Як подати заявку
Щоб подати заявку, необхідно авторизуватися на порталі «Дія», заповнити електронну форму, обрати Дія.Картку для зарахування коштів і підписати заяву.
Після цього залишається очікувати рішення та надходження виплати.
Гроші зараховуються безпосередньо на Дія.Картку заявника.
